На десять дней закроют Биржевой мост в Петербурге

С 29 апреля по 8 мая закроют движение для машин и пешеходов.

Стало известно, что работы по демонтажу свай начнут на Биржевом мосту. Сваи поддерживали крылья разводного пролёта во время капитального ремонта. Об этом 27 апреля рассказали в компании "Мостотрест".

С 29 апреля по 8 мая закроют движение для машин и пешеходов. Исключение составит 4 мая, когда Биржевой откроют с 7:00 до 21:00 для подготовки к параду Победы. После демонтажа свай инженеры будут готовить разводной пролёт к активной навигации 2023 года и полноценным нагрузкам.

Ранее катамаран "Форт Кроншлот" спущен на воду в Петербурге. Судно изготовили на Средне-Невском судостроительном заводе по заказу судоходной компании "Нева Тревел". Оно предназначено для внутренних водных путей Северной столицы.

Фото: Piter.tv

