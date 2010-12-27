Здание завода "Петмол" в Петербурге сносят

На месте бывшего завода по производству молочных продуктов планируют построить новый жилой комплекс.

В Петербурге сносят здание молокозавода "Петмол" в Петербурге, на его месте планируют построить жилой комплекс. Об этом сообщает Gazeta.SPb. Рабочие уже демонтировали часть проходной.

Отмечается, что снос здания начался 22 марта, но многие жители города удивляются работам и обращаются в соотвествующие инстанции. Большую часть завода уже снесли, там построят новый ЖК.

Молочный комбинат "Петмол" переехал в промышленную зону "Парнас" на севере Петербурга. Здание бывшего завода построили в СССР, оно внешне является копией бывшего скотопригонного двора, возведенного в 1821-1825 годах по проекту архитектора Иосифа Шарлеманя.

Фото: ВКонтакте/Сергей Иванов