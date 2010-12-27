Лидерами по заявкам на электронную визу стали граждане Эстонии

С 1 октября жители 53 стран могут попасть в город на Неве и Ленобласть по упрощенной схеме.

На получение электронной визы в Петербурге и Ленобласть подали заявки 6 тыс. человек. Такой показатель был зафиксирован за 4 дня со старта нововведения, рассказала пресс-служба комитета по развитию туризма.

Уже в первый день на визу поступило 3,5 тыс. заявок. Лидерами оказались жители Эстонии, они составляют около 1/3 от количества заявителей. Также в топе находятся граждане Латвии и Германии. Среди желающий получить визу есть представители таких стран как Индия, Китай и Филиппины.

Участниками упрощенной процедуры получения визы стали 53 страны. Документ является бесплатным и выдается на 30 дней с возможностью 8-дневного пребывания в регионе.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о том, как получить электронную визу.

Фото: pixabay.com