Завтра в Выборге температура опустится до -20 градусов

Ожидаются сильные снегопады, метели и туман.

В предстоящий четверг, 7 января, выборжан и жителей Ленобласти ожидают сильные снегопады, метели и туманная погода с небольшими прояснениями. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный, снег. Ночью жителей Ленобласти ждет слабый туман, днем – легкая метель, а также гололедица на дорогах.

Отметки термометра опустятся в ночное время до -14 градусов, а местами даже до -20 градусов. В дневное время до -6 градусов.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"