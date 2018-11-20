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Завтра в Выборге температура опустится до -20 градусов
Сегодня, 19:59
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KaterinaKono13

Завтра в Выборге температура опустится до -20 градусов

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Ожидаются сильные снегопады, метели и туман.

В предстоящий четверг, 7 января, выборжан и жителей Ленобласти ожидают сильные снегопады, метели и туманная погода с небольшими прояснениями. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости". 

Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный, снег. Ночью жителей Ленобласти ждет слабый туман, днем – легкая метель, а также гололедица на дорогах.

Отметки термометра опустятся в ночное время до -14 градусов, а местами даже до -20 градусов. В дневное время до -6 градусов. 

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

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Категории: Выборг,

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