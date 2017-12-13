Главный синоптик Петербурга: сильные морозы будут лишь два дня

Синоптик Петербурга заявил, что температура воздуха в Северной столице вполне приемлемая и не считается критичной.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александра Колесова сообщил, что погода в городе не достаточно морозная, чтобы объявить оранжевый уровень опасности.

Колесов объясняет, что зона оранжевого уровня опасности означает среднесуточную температуру воздуха, которая держится ниже 16 градусов на протяжении пяти дней. В Петербурге такая отметка не была установлена ни разу за неделю.

Только сегодня и завтра температура в городе может пересечь красную линию, но это всего два дня. Из ближайших холодных периодов в третьей декаде февраля похожие температуры были в 2011 и 2001 годах, а морозы 1985 и 1986 годов были сильнее.

Отмечает синоптик Александр Колесов

Согласно прогнозам на 28 февраля, в Северной столице станет немного теплее: ожидается до -11 градусов.