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Завершилось расследование по факту массовой педофилии в детдоме Петербурга
Сегодня, 22:01
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IRINA_CHALKINA
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Завершилось расследование по факту массовой педофилии в детдоме Петербурга

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Бывшему директору Детдома Наталье Федоровой вменяют статью "халатность".

СК завершил расследование по факту совершения насилия над воспитанниками Детдома "Центра содействия  семейному воспитанию №8". Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ по Санкт-Петербургу.

Следователи выяснили, что дети терпели издевательства в течении 15 лет. В педофилии обвиняют бывшего директора школы №565 Станислава Виноградова, экс-замдиректора детдома Михаила Елина, а также троих выпускников Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева. 

Новым фигурантом в деле  стал фотограф Александр Брыков. Мужчину также обвиняют в насилии над воспитанниками и распространении детской порнографии. 

Помимо этого, бывшему директору детдома Наталье Федоровой вменяют статью "халатность".

Материалы расследования направлены в суд.

Фото: Pixabay

Теги: насилие в детском доме петербург , расследование детский дом петербург
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Криминальные происшествия

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