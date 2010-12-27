Завершилось расследование по факту массовой педофилии в детдоме Петербурга

Бывшему директору Детдома Наталье Федоровой вменяют статью "халатность".

СК завершил расследование по факту совершения насилия над воспитанниками Детдома "Центра содействия семейному воспитанию №8". Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ по Санкт-Петербургу.

Следователи выяснили, что дети терпели издевательства в течении 15 лет. В педофилии обвиняют бывшего директора школы №565 Станислава Виноградова, экс-замдиректора детдома Михаила Елина, а также троих выпускников Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева.

Новым фигурантом в деле стал фотограф Александр Брыков. Мужчину также обвиняют в насилии над воспитанниками и распространении детской порнографии.

Помимо этого, бывшему директору детдома Наталье Федоровой вменяют статью "халатность".

Материалы расследования направлены в суд.

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