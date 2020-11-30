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Застройщик, у которого отвалилась труба во время работ в Невском районе, пообещал принять участие в компенсации вреда

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В результате падения трубы пострадали как минимум шесть машин.

Ночью 30-го ноября на Октябрской набережной при проведении демонтажных работ рухнула труба. В результате пострадали припаркованные машины. Гендиректор ООО "СносСтройИнвест" Сергей Герилович прокомментировал случившееся.

Представитель застройщика утверждает, что работы на Октябрьской набережной у дома №38 велись в соответствии с утвержденными нормами и правилами. В Госстройнадзоре с ним не согласны: ранее сообщалось, что демонтажные работы проводились на объекте незаконно. Ситуацией также заинтересовалась прокуратура.

На данный момент обстоятельства инцидента выясняются. Герилович пообещал "принять участие" в компенсации ущерба. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Балукин

Теги: застройщик, труба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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