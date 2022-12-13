Что касается 4 корпуса, то на данный момент возведен каркас 9 этажей и парапет, в работе покрытие лестнично-лифтовых узлов.

В апреле состоялась итоговая проверка 3 корпуса проблемного ЖК "ЛомоносовЪ". По итогам проверки подписан акт с замечаниями, которые застройщику необходимо устранить, сообщил портал "Строительный Петербург".

Одним из основных замечаний является отсутствие актов технологического присоединения (АТП) к сетям водоснабжения и канализации. Дело в том, что устройство сетей физически выполнено, и планировалось, что ресурсоснабжающая организация подпишет АТП до завершения проверки корпуса специалистами госкомиссии. Однако выяснилось, что предыдущим застройщиком (компанией "Петрострой") не закрыт ряд вопросов по сетям канализации, касающихся второго корпуса, поэтому пока что оформить документы на 3 корпус не удастся.

В мае текущий застройщик планирует закрыть все вопросы и получить необходимые для приемки третьего корпуса акты технологического присоединения (АТП) к сетям водоснабжения и канализации. Сейчас в корпусе идет пусконаладка лифтов, завершается отделка МОПов, начато благоустройство.

Что касается 4 корпуса, то на данный момент возведен каркас 9 этажей и парапет, в работе покрытие лестнично-лифтовых узлов. Выполняется устройство внутренних и наружных стен, степень готовности составляет от 65 до 70%, в зависимости от секции. На 100% выполнен монтаж переходных мостиков через теплотрассу.

Фото: портал "Строительный Петербург"