Госстройнадзор потребовал объяснений от застройщика после падения трубы в Невском районе

В результате происшествия пострадали шесть машин и входная дверь в парадную.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга заинтересовалась падением трубы на территории бывшей котельной на Октябрьской набережной. Специалисты потребовали объяснений от застройщика, по вине которого это произошло. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что демонтажные работы проводились на объекте незаконно. Разрешения на строительство у застройщика не было. Уведомление о сносе трубы в ведомство не поступало.

По факту падения трубы на Октябрьской набережной организована проверка. Ситуацией также заинтересовалась прокуратура, которая даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе подрядных организаций.

Труба в Невском районе Петербурга обрушилась около часа ночи 30 ноября. Очевидцы рассказали, что удар о землю был такой силы, что в округе задрожали дома. Части бетона и куски кирпичей разлетелись по окрестности. Были задеты шесть машин, а также дверь парадной №3 дома №11 на Архивной улице. Из людей никто не пострадал.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Балукин

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Мальцева