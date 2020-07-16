Застройку у дома на Руднева,4 не согласовали с местными жителями, а строительсnво может представлять угрозу

Дело в том, что под домом текут подземные воды, которые могут спровоцировать обрушение постройки.

Жители Муниципального округа №15 в Выборгском районе обеспокоены возможной застройкой участка перед домом на Руднева 4. Строить там хотят центр для бытовых нужд. Местные же считают, что на этом участке необходима детская площадка. Особый интерес представляет тот факт, что никаких общественных слушаний с жителями дома не проводилось. Их поставили перед фактом застройки площади в 4000 кв.м

Выборгская районная администрация и администрация города прислали отписки: слушания тут никакие и не требуются. Прислали четыре пункта, по которым стало понятно, почему при застройке не требуется спрашивать ни о чем жителей. Так же мотивировали тем, что тут будет не какой-то жилой дом, а центр бытовых нужд, который нам тут и не нужен вовсе. Александр Максимов, активист Муниципального образования №15 Выборгского района Петербурга.

Возмущает жителей даже не то, что их не спросили, а наплевательское отношение к урону, который может причинить стройка: в пяти метрах от дома протекают подземные воды. При строительстве воды могут вызвать обрушение дома, считают жильцы. Также при строительстве ликвидируют более 30-и деревьев и кустарников, некоторым из которых уже по 40 лет.

Грядущая стройка прогонит с участка 50-70 автомобилей, которые паркуются там каждый день, что вызовет дефицит парковочных мест на районе.

Видео: Piter.TV