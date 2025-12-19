Заслуженная артистка РФ Галина Ненашева госпитализирована

Она выступала в дуэте с Муслимом Магомаевым.

Заслуженная артистка России Галина Ненашева доставлена в одну из московских больниц с диагнозом "нестабильная стенокардия". Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, самочувствие 78-летней певицы резко ухудшилось дома. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи диагностировала нестабильную стенокардию — острое состояние, требующее немедленной госпитализации, — и приняла решение о транспортировке артистки в стационар. Информация о её нынешнем состоянии не уточняется.

Галина Ненашева — легенда советской и российской эстрады, получившая всенародную известность в 1970-е годы. Она выступала в дуэте с Муслимом Магомаевым, а её сольные композиции "Белая лебедь", "Синева" и "Шум берез" стали классикой жанра. Также певица исполняла песни для популярных фильмов, включая "Одиноким предоставляется общежитие" и "Чародеи".

