Заседание по импичменту Трампа возобновится в Сенате 13 февраля

В Сенате выступили обвинители и защитники бывшего президента США.

Заседание по импичменту бывшего американского президента Дональда Трампа возобновится в Сенате 13 февраля. Местные телеканалы вели прямую трансляцию пятничного заседания верхней палаты законодательного органа страны. Известно, что ранее представители Сената приняли резолюцию о формате процедуры. Стороны обвинения и защиты изложили свою позицию. Первые (члены палаты представителей) выступали 10 и 11 февраля, вторые (сенаторы) - 12 февраля.

Известно, что заседание в Сенате возобновится в 10 часов по местному времени (в 18 часов по московскому времени).Об этом коллегам рассказал лидер демократического большинства Сената, сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер.

В рамках заседания объявляется перерыв до 10:00 завтрашнего дня, субботы, 13 февраля Чак Шумер, американский сенатор

Лидер республиканского меньшинства, сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл заметил, что у сенаторов закончились вопросы для стороны обвинения из Палаты представителей, а также к адвокатам Дональда Трампа. На процедуру отводилось четыре часа, но законодатели использовали только половину имеющегося у них времени.

Адвокат Трампа назвал цель импичмента.

Видео: Washington Post