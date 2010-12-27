Заразительный пример: "Зенит-2" разгромил "Олимп" и упрочил лидерство в ПФЛ

"Сине-бело-голубые" продолжили лидировать в турнирной таблице группы "Запад".

В рамках 10-го тура ОЛИМП-ПФЛ "Зенит"-2 встречался с химкинским клубом "Олимп". Матч завершился победой петербуржцев со счетом 5:2. В составе петербуржцев голами отметились Максименко, Гасилин, Иванов, Кириллов, Шамкин, Дулаев и Садыгов.

После победы над "Олимпом", "сине-бело-голубые" продолжили лидировать в турнирной таблице группы "Запад", опережая ближайших конкурентов на 2 очка. Следующий матч команда Владислава Радимова сыграет дома 28 сентября против "Ленинградца".

Напомним, что сегодня взрослая команда "Зенита" также забила 5 мячей в ворота казанского "Рубина". Подопечные Сергея Семака оставили свои ворота в неприкосновенности. Более того, им не засчитали несколько мячей. Подробности игры можно прочесть в нашем репортаже.

Фото: ФК "Зенит"