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Заразительный пример: "Зенит-2" разгромил "Олимп" и упрочил лидерство в ПФЛ
Сегодня, 22:46
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Rybka123

Заразительный пример: "Зенит-2" разгромил "Олимп" и упрочил лидерство в ПФЛ

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"Сине-бело-голубые" продолжили лидировать в турнирной таблице группы "Запад".

В рамках 10-го тура ОЛИМП-ПФЛ "Зенит"-2 встречался с химкинским клубом "Олимп". Матч завершился победой петербуржцев со счетом 5:2В составе петербуржцев голами отметились Максименко, Гасилин, Иванов, Кириллов, Шамкин, Дулаев и Садыгов.

После победы над "Олимпом", "сине-бело-голубые" продолжили лидировать в турнирной таблице группы "Запад", опережая ближайших конкурентов на 2 очка. Следующий матч команда Владислава Радимова сыграет дома  28 сентября против "Ленинградца".

Напомним, что сегодня взрослая команда "Зенита" также забила 5 мячей в ворота казанского "Рубина". Подопечные Сергея Семака оставили свои ворота в неприкосновенности. Более того, им не засчитали несколько мячей. Подробности игры можно прочесть в нашем репортаже.

Фото: ФК "Зенит" 

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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