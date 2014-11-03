Запрет на взлет вертолетов ввели в Петропавловской крепости

Вертолетную площадку Петропавловской крепости закрыли до конца 2026 года.

С 20 июля на территории Петропавловской крепости вводится запрет на взлет и посадку вертолетов. Ограничения будут действовать до конца 2026 года, но предусмотрены исключения.

Власти Петербурга ввели временный запрет на использование вертолетной площадки Петропавловской крепости, расположенной на Заячьем острове. Ограничения вступят в силу 20 июля и сохранятся до 31 декабря 2026 года.

Соответствующее постановление подписали в Смольном. Документ был утвержден 16 июля.

При этом запрет не затронет вертолеты, которые эксплуатируют федеральные органы власти и исполнительные органы власти Петербурга. Кроме того, ограничения не распространяются на воздушные суда гражданской авиации, задействованные при оказании медицинской помощи.

Согласно постановлению, действие ограничений автоматически завершится после 31 декабря 2026 года.

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Фото: Magnific