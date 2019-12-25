Заполнение новых объектов в Петербурге занимает не больше полугода

С января в регионе ввели 26 тыс. "квадратов" складов и производств.

В Санкт‑Петербурге и Ленинградской области за девять месяцев 2026 года объём площадей формата light industrial достиг 144 тыс. кв. м. Это на 22% больше, чем по итогам всего прошлого года. Прирост с начала года составил 26 тыс. кв. м, такие данные приводит NF Group, пишут Ведомости.

До конца текущего года девелоперы намерены ввести в эксплуатацию ещё более 60 тыс. кв. м новых объектов классов "А" и "В". На сентябрь 2026 года в общем объёме предложения на долю класса "А" приходится 45,5 тыс. кв. м.

Средневзвешенная годовая ставка аренды для объектов класса "А" оценивается в 12 тыс. руб. за 1 кв. м без учёта НДС и эксплуатационных расходов. Для класса "В" этот показатель составляет 10,5 тыс. руб. за кв. м. Цена продажи объектов класса "А" с начала года выросла на 5% и достигла 110 тыс. руб. за кв. м (без НДС). Стоимость класса "В" осталась на уровне 64 тыс. руб. за кв. м.

Директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт‑Петербурге Илья Князев отметил, что наибольший спрос фиксируется на объекты в черте города и вблизи КАД – это обеспечивает удобство для совмещения производственных, складских и логистических функций. Заполнение новых площадей обычно занимает до полугода, что, по его мнению, говорит о складывающемся балансе между спросом и предложением. Дальнейшая динамика сегмента будет зависеть от активности компаний, которые ищут площадки под размещение производства и хранение.

Ранее на Piter.TV: начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты.

Фото: pxhere