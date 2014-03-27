Суд в Петербурге запретил сайты с информацией об изготовлении оружия

В общей сложности незаконные сведения нашли на 20-ти интернет-ресурсах.

Московский районный суд Петербурга запретил 20 сайтов, которые содержали информацию о кустарном изготовлении оружия. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов.

На ресурсах были размещены данные о том, как самостоятельно изготовить дробь, пули, пневматическое и короткоствольное стрелковое оружие. Также они содержали инструкции по созданию атипичного огнестрельного оружия (обреза, самострела), жидкостной зажигательной гранаты, модифицированного газобаллонного пистолета или револьвера "Наган".

Суд постановил, что кустарно изготовленное оружие впоследствии может использоваться для подготовки и реализации диверсий и терактов а также для совершения иных противоправных действий. Таким образом, распространение подобных сведений является незаконным.

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Фото: Piter.TV