Запрет цирков с животными рассмотрят в петербургском ЗакСе

В качестве доказательств своей точки зрения депутаты привели научные исследования о наличии у цирковых животных хронического стресса.

В Комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа Северной столицы рассмотрят законопроект о запрете работы цирков с животными. Об этом информирует пресс-служба городского парламента.

Инициаторами документа выступили парламентарии Госдумы РФ Алексей Нечаев и Владислав Даванков. Они отмечают, что при работе в цирке животное постоянно подвергается психологическому и физическому страданию. В качестве доказательств депутаты привели научные исследования о наличии у цирковых животных хронического стресса.

Отметим, что два года назад среди жителей РФ запрет поддержали 42% человек, а ещё 8% выступили против участия в шоу диких животных.

Ранее мы сообщили о том, что мораторий на закон о КРТ в Петербурге продлили до 2025 года.

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