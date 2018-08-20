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Запашный пустил зрительниц в клетку с хищниками
Сегодня, 18:02
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EvaRaskol

Запашный пустил зрительниц в клетку с хищниками

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Это был подарок за лучшие вопросы.

В пятницу, 30 августа, братья Запашные провели открытую репетицию, рассказал Эдгард Запашный в своем Instagram.

Знаменитый дрессировщик поведал, что на событие пришло более 800 человек. 

"В течении двух часов и сорока минут мы с нашими коллегами показывали, как подготавливаются акробатические номера, как репетируют жонглеры на лошадях и как выглядит процесс подготовки лошадей, собак и хищников", – описал репетицию Запашный.

 Кроме того, пришедшие зрители становились участниками трюков. К примеру, для двух девушек поощрением за самые интересные вопросы стало посещение клетки, где находилось одиннадцать хищников.

Ранее Piter.TV рассказывал, что Аскольд Запашный с дочерьми попал в ДТП.

Фото: @zapashny.ru / Instagram

Теги: запашный, хищники, цирк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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