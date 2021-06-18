Зампред Правительства призвала россиян подумать о повторной прививке

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что в условиях пандемии главной рекомендацией является вакцинация, а также ревакцинация.
Во время брифинга 18 июня, зампред правительства сообщила условия, когда и как необходимо делать прививки от коронавируса. По ее словам, переболевшим гражданам можно вакцинироваться не раньше, чем через шесть месяцев в зависимости от перенесенного заболевания. Она также назвала сроки повторной прививки в условиях эпидемиологического подъема.
Ревакцинацтю проводить не раньше, чем через 12 месяцев, и важно и большое внимание на то, что я сейчас скажу, — а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, то есть эпидемиологического подъема, в котором мы сейчас находимся, — через шесть месяцев
Татьяна Голикова
Ранее вице-премьер рассказала о росте темпа вакцинации в России.
Фото: Ehimetalor Akhere Unuabona / Pexels
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