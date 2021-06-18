Голикова заявила о росте темпа вакцинации в России

Число россиян, получивших оба компоненты вакцины от коронавируса, в России составляет 16,1 миллиона человек. Об этом во время брифинга 18 июня сказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Число вакцинированных от первым компонентом составляет 19,7 миллиона человек.

На утро сегодняшнего дня в Российской Федерации первым компонентом вакцинировано 19,7 миллиона человек, обеими компонентами - 16,1 миллиона человек

Татьяна Голикова

По словам зампреда, снизить заболеваемость в стране удастся после того, как большинство россиян сделают прививки. В оперштабе добавили, что за последние два дня объемы вакцинации в ряде регионов увеличились более чем на 30% .

Фото: Mat Napo / Unsplash

Видео: YouTube / Россия 24