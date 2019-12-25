В Доме офицеров простились с полковником Николаем Овчаренко, погибшим на Украине

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким полковника Николая Овчаренко. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
Мужественный и сильный человек, он защищал право людей на жизнь, защищал жителей Донбасса и национальную безопасность России. Он был до конца верен присяге, данной Родине, честно исполнил воинский долг. За ратный подвиг он награжден орденом Мужества.
Александр Беглов.
Прощание с военным проходит в Доме офицеров Западного военного округа на Литейном проспекте.
Редакция Piter.tv выражает свои соболезнования родным и близким погибшего.
Фото: Pixabay
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