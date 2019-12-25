Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Папы Франциска

Губернатор подчеркнул дружеские связи понтифика с Россией.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, – сообщают в пресс-службе Смольного. Известие о смерти понтифика появилось сегодня.

Выражаю глубокие соболезнования католикам Санкт-Петербурга, всем представителям Римско-Католической Церкви. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

По словам градоначальника, Папа Франциск "оставил глубокий след в истории как выдающийся глава Церкви", а также как международный деятель. Отмечается, что 266-й глава Римско-Католической Церкви посвятил жизнь утверждению христианских идеалов – добра, милосердия и любви к ближнему.

Беглов также отметил, что в 2016-м году Папа Франциск первым среди всех католических понтификов встретился с главой Русской Православной Церкви.

В памяти останется выступление Папы Франциска в режиме телемоста с молодыми католиками России, которые собрались в Санкт-Петербурге. Глава Католической церкви призвал молодежь всегда помнить о духовном и историческом наследии Великой России – страны большой культуры и большой человечности. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее свои соболезнования также выразил близкий российский друг Папы Франциска Леонид Севастьянов, который одним из немногих успел поговорить с понтификом перед его кончиной.

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