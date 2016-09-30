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Замдекана факультета института Росгвардии задержан при получении крупной взятки
Сегодня, 21:02
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smirenny

Замдекана факультета института Росгвардии задержан при получении крупной взятки

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Мужчина получил 800 тысяч рублей.

В четверг, 14 апреля, по подозрению во взяточничестве были задержаны участковый и заместитель начальника факультета военного ордена Жукова института войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщил телеканал 78. 

Известно, что неделю назад, 7 апреля, полицейские задержали с поличным при получении 800 тысяч участкового 66-го отдела полиции Красногвардейского района. Его изобличили, что он выступил в качестве посредника, потребовал эту сумму для последующей передачи сотруднику образовательного учреждения за оказание содействия в поступлении в военный вуз. В этот день был также с поличным задержан заместитель декана факультета при получении 600 тысяч рублей.

Были возбуждены два уголовных дела, однако обвинения еще не предъявляли. 

Ранее мы писали, что в Петербурге задержан начальник таможенного поста за получение взятки.

Фото: Piter.TV

Теги: институт росгвардии, крупная взятка, поймали с поличным
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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