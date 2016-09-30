Замдекана факультета института Росгвардии задержан при получении крупной взятки

Мужчина получил 800 тысяч рублей.

В четверг, 14 апреля, по подозрению во взяточничестве были задержаны участковый и заместитель начальника факультета военного ордена Жукова института войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщил телеканал 78.

Известно, что неделю назад, 7 апреля, полицейские задержали с поличным при получении 800 тысяч участкового 66-го отдела полиции Красногвардейского района. Его изобличили, что он выступил в качестве посредника, потребовал эту сумму для последующей передачи сотруднику образовательного учреждения за оказание содействия в поступлении в военный вуз. В этот день был также с поличным задержан заместитель декана факультета при получении 600 тысяч рублей.

Были возбуждены два уголовных дела, однако обвинения еще не предъявляли.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержан начальник таможенного поста за получение взятки.

Фото: Piter.TV