Петербургский парламент поддержал проект корректировки бюджет на 2020 год

Собственные доходы города корректируются в сторону увеличения на 17,8 млрд рублей.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что петербургские депутаты поддержали проект корректировки бюджет на 2020 год. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, в Петербурге финансовые итоги оказались лучше, чем ожидалось. Так, собственные доходы города корректируются в сторону увеличения на 17,8 млрд рублей. Кроме того, Петербург получит дополнительно из федерального бюджета ещё 17,9 млрд рублей.

По данным комитета, доходы города в 2020 году составят 610 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге предлагают сократить на час рабочий день родителям школьников.

Фото:Piter.TV