Заключенные СИЗО на Украине устроили бунт из-за больного коронавирусом

Некоторые зеки нанесли себе телесные повреждения.

В украинском СИЗО заключенные устроили протест, когда туда привезли инфицированного COVID-19 осужденного. Об этом уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Инцидент случился ночью 24 апреля в Черновицком СИЗО. Заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению, баррикадировались и наносили себе телесные повреждения. Некоторые из зеков порезали себя.

Сотрудникам СИЗО объявили режим тревоги и подавили бунт. В данный момент в изоляторе проводится проверка. Осужденный с коронавирусом содержится в отдельной камере.

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Видео: YouTube / EnemyOpsBelNews+