Заключенные СИЗО на Украине устроили бунт из-за больного коронавирусом

В украинском СИЗО заключенные устроили протест, когда туда привезли инфицированного COVID-19 осужденного. Об этом уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.
Инцидент случился ночью 24 апреля в Черновицком СИЗО. Заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению, баррикадировались и наносили себе телесные повреждения. Некоторые из зеков порезали себя.
Сотрудникам СИЗО объявили режим тревоги и подавили бунт. В данный момент в изоляторе проводится проверка. Осужденный с коронавирусом содержится в отдельной камере.
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Видео: YouTube / EnemyOpsBelNews+
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