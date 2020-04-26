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Заключенные СИЗО на Украине устроили бунт из-за больного коронавирусом

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Некоторые зеки нанесли себе телесные повреждения.

В украинском СИЗО заключенные устроили протест, когда туда привезли инфицированного COVID-19 осужденного. Об этом уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Инцидент случился ночью 24 апреля в Черновицком СИЗО. Заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению,  баррикадировались и наносили себе телесные повреждения. Некоторые из зеков порезали себя. 

Сотрудникам СИЗО объявили режим тревоги и подавили бунт. В данный момент в изоляторе проводится проверка. Осужденный с коронавирусом содержится в отдельной камере.

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Видео: YouTube / EnemyOpsBelNews+

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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