ЗакС отказался рассматривать законопроект "о защите прав граждан при проведении реновации"

Предложение поддержали только 6 человек.

Депутаты ЗакСа отказались включать в повестку вопрос о защите граждан при комплексном развитии территорий. Ее инициатором выступил Борис Вишневский.

Фракция "Яблоко" предлагала усложнить возможность участия в программе реновации для инвесторов. Так, например, собственников жилья можно было бы расселять только в границах муниципалитета, а под КРТ должна попадать дома с износом не менее 70%.

Вопрос не вошел в повестку пленарного заседания 21 сентября. Единоросс Валерий Гарнец отметил, что действие закона и так приостановлено до 2024 года.

Отметим, что заседание в Мариинском дворце началось с утверждения повестки и поздравлений депутатов с днем рождения. Объявление частичной мобилизации никак не обсуждалось.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга