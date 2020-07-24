  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ЗакС отказался рассматривать законопроект "о защите прав граждан при проведении реновации"
Сегодня, 10:33
52
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

ЗакС отказался рассматривать законопроект "о защите прав граждан при проведении реновации"

0 0

Предложение поддержали только 6 человек.

Депутаты ЗакСа отказались включать в повестку вопрос о защите граждан при комплексном развитии территорий. Ее инициатором выступил Борис Вишневский.

Фракция "Яблоко" предлагала усложнить возможность участия в программе реновации для инвесторов. Так, например, собственников жилья можно было бы расселять только в границах муниципалитета, а под КРТ должна попадать дома с износом не менее 70%.

Вопрос не вошел в повестку пленарного заседания 21 сентября. Единоросс Валерий Гарнец отметил, что действие закона и так приостановлено до 2024 года. 

Отметим, что заседание в Мариинском дворце началось с утверждения повестки и поздравлений депутатов с днем рождения. Объявление частичной мобилизации никак не обсуждалось.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии