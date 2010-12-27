ЗакС проголосовал за повышение налогов для владельцев дорогого жилья

Парламент Петербурга проголосовал за введение имущественного налога для владельцев жилья дороже 300 млн рублей и недвижимости больше тысячи квадратных метров.

На заседании Законодательного собрания Петербурга депутаты проголосовали за повышение кадастровых налогов. Имущественный налог введут для владельцев недвижимости больше тысячи квадратных метров и жилья дороже 300 миллионов рублей. Дополнительные платы начнут взымать с 2020 года. За счет налоговых выплат планируют помогать малоимущему населению.

Поправки к законам о налоге на имущество физических лиц и организаций приняли в первом чтении в среду, 15 ноября. Сейчас кадастровая оценка действует только на помещения более трех тысяч квадратных метров.

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков отметил, что в городе около 15 тысяч объектов, площадью более 1 тысячи квадратных метров. В связи с этим число плательщиков налогов от кадастра вырастет более чем в десять раз. Кроме того, в Северной столице более 60 квартир и домов, стоящих более 300 миллионов рублей.