Депутаты ЗакСа хотят заставить работать коллег-уклонистов

Парламентарии Законодательного собрания Петербурга из фракции "Яблоко" предложили внести изменения в регламент голосования, чтобы заставить всех депутатов участвовать в нем.

Представители партии "Яблоко" в Законодательном собрании Северной столицы предлагают изменить регламент заседания. Депутаты хотят запретить присутсвующим на заседании коллегам уклоняться от участия в голосовании.

"В ЗакСе 6-го созыва сложилась практика, когда депутаты парламентского большинства при рассмотрении законодательных инициатив оппозиции отказываются голосовать и делают вид, что их нет в зале, хотя они в нем присутствуют и получают зарплату за свою работу", - предает слова депутата Михаила Амосова пресс-служба партии.

Оппозиционные парламентарии считают, что игнорированием голосования депутаты из "Единой России" и ЛДПР проваливают неугодные законопроекты, при этом избегая ответственности перед избирателями.

В новом регламенте предлагается возможность только голосовать за, против или воздерживаться. А вот вариант "присутствовали, но не участвовали в голосовании" как раз предлагают исключить.