ЗакС: "Материнский капитал можно будет использовать для реабилитации детей-инвалидов"

Инициатива поступал от представителей "ЕР".

В ЗакСе Петербурга изучают возможность распределения материнского капитала на реабилитацию детей-инвалидов. С предложение расширить возможности использования денежных средств выступили депутаты города.

Если законопроект примут, то родители смогут оплачивать полученными от государства средствами медицинскую помощь, а также получить по месту жительства высокотехнологическую помощь специалистов, которая будет направлена на помощь детям-инвалидам. Для этого политикам необходимо внести соответствующие изменения в Социальный кодекс города.

Отметим, что деньгам можно будет также расплачиваться за транспортировку детей и покупку предметов социальной адаптации.

Напомним, что оппозиционер распустил крыс в ЗакСе Петербурга.

Фото: Piter.tv