Видео: оппозиционер распустил крыс в ЗакСе Петербурга

Местный житель сравнил грызунов с муниципальными депутатами от "Черной речки".

Днем 14 ноября петербургский оппозиционер провел необычную акцию на территории ЗакСа города. Молодой человек в холле Мариинского дворца выпустил из специальной коробки несколько крыс. Далее животные разбежались по сторонам. Своим поведением житель Северной столицы хочет привлечь внимание к проблеме "бестолковости" парламентариев от муниципального округа "Черная речка".

Депутатов на Черной речке осталось 12. От них нет никакого толка: никто не ведет прием граждан, ни одну фамилию депутата вам не назовет ни один житель - их никто не знает. Лишь один депутат проживает на территории округа. А раз депутатов осталось менее 2/3 от состава, то совет нелегитимен. Поэтому я распустил муниципальных крыс в стенах ЗакСа с надеждой, что депутаты нас услышат заявил автор протестной акции Илья Мохов

Петербуржец добавил, что на данный момент крысы уже обжились в стенах парламента. После освобождения они направились в столовую, в которой обедают депутаты.

Напомним, что ЗакС хочет дать Смольному больше прав на определение местных художественных ремесел.

Фото и видео: YouTube/News Saint- Peterburg