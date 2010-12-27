ЗакС хочет дать Смольному больше прав на определение местных художественных ремесел

Законопроект одобрен в первом чтении.

Парламентарии Петербурга рассматривают возможность наделения Смольного новыми полномочиями. Депутаты считают, что Правительство города должно иметь возможность более активно влиять на народные художественные промыслы. Автором инициативы выступил Денис Четырбок. Предложение поддержано Комитетом по законодательству. Также к проекту благосклонно отнеслись в комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Известно, что в первом чтении законопроект уже одобрен.

По мнению парламентария Четырбока, на данный момент правовая система не позволяет народным промыслам развиваться в достаточной степени.

Торговые прилавки буквально пестрят разнообразной сувенирной продукцией. Найти же в этом изобилии что-то действительно наше, петербургское – задача очень непростая отметил в обращении к депутатам автор

Денис Четырбок предложил разрешить властям Северной столицы самостоятельно устанавливать порядок определения изготавливаемых изделий к народному промыслу. В этом случае создатели продукции вправе рассчитывать на определенные льготы. На данный момент в Петербурге насчитывается свыше 10 традиционных ремесел. Среди них - обработка бересты, металла, дерева, вязка, живопись лаком.

Также в планах депутата вернуть совет экспертов, который был создан в 2005 году, но за все время существования так ни разу и не собранный.

Напомним, что депутаты ЗакСа наградили петербургского школьника за спасение пенсионерки.

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