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Депутаты ЗакСа наградили петербургского школьника за спасение пенсионерки
Сегодня, 11:32
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lesjasap
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Депутаты ЗакСа наградили петербургского школьника за спасение пенсионерки

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Школьник сумел вывести прабабушку из полыхающей квартиры.

Петербургский школьник Владислав Изотов получил из рук председателя ЗакСа Вячеслава Макарова и сенатора Андрея Кутепова почетную награду "За спасение жизни". Подобную похвалу подросток заслужил за помощь старушке.

Как рассказали представители Парламента города, мальчик вернулся домой и обнаружил квартиру в огне. Тогда 13-летний герой направился прямо внутрь помещения и вывел оттуда собственную прабабушку. Престарелая женщина спаслась.

Если он проявил такое мужество в 13 лет, то точно станет настоящим человеком

заметил Вячеслав Макаров

Отметим, что церемония вручения прошла во время очередного заседания ЗакСа, которое состоялось днем 14 ноября. За медалью мальчик-герой пришел вместе с родителями.

Напомним, что бизнесменов Петербурга избавят от налогов за "правильную" ликвидацию отходов.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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