Бизнесменов Петербурга избавят от налогов за "правильную" ликвидацию отходов

Постановление одобрено в третьем чтении в Парламенте Северной столицы.

Петербургские парламентарии в третьем чтении утвердили законопроект, освобождающий предпринимателей от имущественного и земельного налога. Однако, "бонусы" положены не каждому бизнесмену: их получат только те, кто занимается обработкой или уничтожением бытовых и производственных отходов в городе. Данное решение принято в ходе заседания ЗакСа, проведенного днем 14 ноября.

По мнению авторов инициативы, подобные меры позволят увеличить интерес местных профильных компаний в отрасли переработки мусора. Закон подстегнет желающих заниматься ликвидацией неметаллов, в частности, стекла, бумаги, резины и тканей. Исключения составят те предприятия, которые утилизируют данные виды мусора при помощи сжигания.

Напомним, что торговый комплекс на Московском шоссе сливал в канализацию города цинк, медь и алюминий.

Фото: Piter.tv