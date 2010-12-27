Торговый комплекс на Московском шоссе сливал в канализацию города цинк, медь и алюминий

Вредные вещества значительно превышали допустимые нормы.

Прокуратура Московского района установила факт незаконного сброса загрязняющих веществ в канализационную систему Петербурга. Об этом сообщили представители пресс-службы организации.

По информации от ответственных лиц ведомства, компания "Торговый двор" занималась сливом жидкости, в которой в больших количествах присутствовали соединения цинка, алюминия и меди. Концентрация веществ превышала допустимые нормы, установленные законом.

На данный момент в адрес генерального директора фирмы внесено представление. Должностное лицо обязали оперативно устранить выявленные нарушения, а также привлечь к ответственности людей, отвечавших за данные мероприятия.

Отметим, что офис "Торгового двора" располагается на Московском шоссе около станции метрополитена "Звездная". Компания занимается созданием предметов мебели и продажей строительных товаров.

Напомним, что c НИИ Петербурга в пользу Минобороны приставы взыскали 8,5 миллиона рублей.

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