Фонд развития промышленности Петербурга одобрил заём на 1 млрд рублей в рамках импортозамещения

Средства для реализации заготовок для режущего инструмента передадут компании "Вириал".

Экспертным советом Фонда развития промышленности Петербурга было принято решение о передаче заёма на 1 млрд рублей для компании "Вириал". Об этом сообщила пресс-служба городской организации.

Получившее деньги предприятие направит их на производство твердосплавных пластин для создания режущего инструмента и проведения фрезерных, токарных и отрезных операций, а также заготовок для осевого режущего инструмента. Проект будет реализован в рамках импортозамещения. Его стоимость суммарно оценена в 1,25 млрд рублей, а объемы производства будут достигать 6,2 млн изделий в год.

Планируется, что "Вириал" станет одним из ключевых поставщиков для машиностроительных заводов страны. Предприятия расплодится на территории Сестрорецкого инструментального завода, на нем будут трудиться 34 специалиста.

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