Беглов заявил, что экономика Петербурга стабильно продолжает развиваться

Приток туристов в Петербург к началу июня вырос на 32%.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что экономика города продолжает стабильно развиваться. Об этом она рассказал 4 июля в своем традиционном радиообращении.

По словам Беглова, это подтверждают итоги выполнения трёх государственных программ Петербурга – по развитию промышленности, туризма и городских территорий. Он добавил, что Промышленность с января по апрель текущего года увеличила число занятых более чем на три процента (3,2%), а среднюю зарплату – почти на 13 процентов (12,6%).

Приток туристов в Петербург к началу июня вырос на 32%.

Ранее мы писали, что Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики. Глава правительства отметил, что экономика страны нигде не приблизилась к критической отметке.

Фото: Piter.tv

