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Беглов заявил, что экономика Петербурга стабильно продолжает развиваться
Сегодня, 19:31
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Беглов заявил, что экономика Петербурга стабильно продолжает развиваться

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Приток туристов в Петербург к началу июня вырос на 32%. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что экономика города продолжает стабильно развиваться. Об этом она рассказал 4 июля в своем традиционном радиообращении. 

По словам Беглова, это подтверждают итоги выполнения трёх государственных программ Петербурга – по развитию промышленности, туризма и городских территорий. Он добавил, что Промышленность с января по апрель текущего года увеличила число занятых более чем на три процента (3,2%), а среднюю зарплату – почти на 13 процентов (12,6%).

Приток туристов в Петербург к началу июня вырос на 32%. 

Ранее мы писали, что Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики. Глава правительства отметил, что экономика страны нигде не приблизилась к критической отметке.

Фото: Piter.tv
 

Теги: беглов, петербург, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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