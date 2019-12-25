Зайцы из Петропавловской крепости стали самым популярным объектом стенда Петербурга на выставке "Россия"

В ходе мероприятия ушастые скульптуры приобрели новый статус и стали для посетителей неким талисманом удачи.

Наиболее популярным объектом на стенде Петербурга в рамках выставки "Россия" на ВДНХ оказались зайцы из Петропавловской крепости. За пять дней мероприятия со скульптурами сфотографировались несколько тысяч посетителей. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Северной столицы.

Примечательно, что объект привлекает не только детей, но также взрослых и старшее поколение. В ходе выставки ушастые скульптуры приобрели новый статус и стали неким талисманом удачи: посетители выставки носят стикеры с их изображением и используют фигурки как оберег.

Учитывая востребованность объекта, зайцев решили оставить на ВДНХ до 12 ноября. Затем их снова отправят в Петропавловскую крепость.

Ранее мы сообщили о том, что на выставке "Россия" мальчик стал 500-тысячным посетителем и выиграл поездку в Петербург.

Фото: Telegram/ Пиотровский Online