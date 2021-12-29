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Захарова: в ОБСЕ проигнорировали ситуацию с нападениями на журналистов в Казахстане
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Захарова: в ОБСЕ проигнорировали ситуацию с нападениями на журналистов в Казахстане

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Официальный представитель МИД РФ назвала "пещерным вандализмом" то, что происходит в Казахстане. По её мнению, атаки протестующих имеют целенаправленный характер.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проигнорировала целенаправленные атаки со стороны участников беспорядков в Казахстане на журналистов. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В качестве примера Захарова напомнила о погромах, включая нападение на офис казахстанского филиала телерадиокомпании "Мир" в Алма-Ате. По словам официального представителя МИД РФ, в атаке принимали участие около 500 преступников. Они были вооружены и "громили все на своем пути". Участники беспорядков были хорошо подготовлены к нападению.

Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация – никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова обратила внимание на "зашкаливающую степень агрессии" по отношению к журналистам со стороны участников беспорядков. Она подчеркнула, что сообщения о подобных инцидентах поступают в режиме фронтовых сводок. По её мнению, атаки протестующих имеют целенаправленный характер.

Ранее мы сообщили, что рядом с домами отдыха в Алма-Ате началась перестрелка.

Фото: МИД РФ

Теги: журналисты, захарова, обсе, политика, сми, телекомпания мир
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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