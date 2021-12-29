Рядом с домами отдыха в Алма-Ате началась перестрелка

Речь идет о микрорайоне Баганашыл. Очевидцы сообщили о звуках стрельбы и взрывах в этом микрорайоне.

Рядом с домами отдыха и частными домами в Алма-Ате началась перестрелка. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

Речь идет о микрорайоне Баганашыл. Там расположены частные дома и дома отдыха. Очевидцы сообщили о звуках стрельбы и взрывах в этом микрорайоне. Как отметил корреспондент Sputnik Казахстан, утром также слышали стрельбу недалеко от площади Республики. В целом ситуация в Казахстане постепенно стабилизируется. В магазины начали поставлять продовольствие. В некоторых местах возобновились строительные работы.

Напомним, что в первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе Алма-Ату. По данным ООН, в ходе беспорядков в Казахстане получили ранения около 1 тыс. человек. Кроме того, погибли 18 силовиков.

Ранее мы сообщили, что в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок.

Видео: Telegram/Mash