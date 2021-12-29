Ему было 11 лет. Ещё один подросток попал в больницу в тяжелом состоянии.

В Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.

Инцидент произошел 5 января. Во время обстрела в Алма-Ате 11-летний ребенок оказался в эпицентре событий с родителями. От полученного ранения мальчик скончался. Ещё один подросток находится под наблюдением врачей. Медики борются за его жизнь. В момент обстрела он ехал с отцом на машине. Внезапно нападавшие открыли стрельбу.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане объявлен траур по жертвам беспорядков.

Фото: Piter.TV