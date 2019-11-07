Захарова рассказала о задокументированной встрече с представителями DW

В МИДе подробно рассказали о ходе встречи дипломатов с представителем издания в октябре этого года.

Захарова рассказала о задокументированной встрече с представителями Deutsche Welle. Представитель МИД назвала ложью словам руководства немецкого издания о том, что встречи не было. Об этом написали в "ТАСС".

Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю...Нет, DW не надо извиняться. Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное прокомментировала ситуацию Захарова

По словам политика, московский представитель DW общался с российскими дипломатами. Событие состоялось месяц назад в здании МИД на Смоленской-Сенной. Мария Захарова добавила, что от DW пришел шеф-корреспондент Юрий Решето. Его у себя принимал замдиректора департамента по печати Александр Бикантов. Дипломат добавила, что гостя угощали чаем, на стол поставили даже печенье.

Начало встречи 16:00. Кабинет 129. Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали рассказала спикер

Напомним, что ранее пресс-секретарь DW Кристофа Юмпельта объявил, что издание не встречалось с российскими дипломатами. Они добавили, что публикуют достоверную информацию и не будут извиняться за объективную работу своих сотрудников.

Ранее Piter.tv писал о том, что Захарова обвинила американскую газету в искажении информации о задержки рейса с американским атташе.

Фото: Piter.tv, Facebook/Maria Zakharova

Видео: YouTube/The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play