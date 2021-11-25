Захарова назвала проявлением одержимости новые санкции США, связанные с "Северным потоком – 2"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что новые американские санкции, которые связаны с "Северным потоком - 2", выглядят как проявление одержимости.
Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с "Северным потоком - 2", выглядят как проявление уже настоящей одержимости, ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее мы писали, что в МИД России указали на наступательные действия ВС Украины в Донбассе.
Видео: МИД России
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