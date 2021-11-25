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Захарова назвала проявлением одержимости новые санкции США, связанные с "Северным потоком – 2"

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Проект должны скоро запустить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что новые американские санкции, которые связаны с "Северным потоком - 2", выглядят как проявление одержимости.

Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с "Северным потоком - 2", выглядят как проявление уже настоящей одержимости, ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию. 

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее мы писали, что в МИД России указали на наступательные действия ВС Украины в Донбассе. 

Видео: МИД России

Теги: новые санкции сша, северный поток - 2
Категории: Лента новостей, Новости России,

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