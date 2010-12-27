Ученые выяснили причину исчезновения планеты Антиземля

Учёные выявили причины пропавшего Космического тела, которое исчезло с поля зрения спутников NASA около 10 лет назад.

До своего исчезновения Антиземля была в обратной точке орбиты планеты и двигалась с ней одновременно. Масштабы Противоземли в два раза больше её двойника, температура, обычно, придерживается отметке в 22 °C, её год равен менее 300 дням. Ученые из NASA запустили на орбиту два зонда STEREO, которые исследовали участки космоса, где предположительно могла бы быть Антиземля. В данном участке не было обнаружено никакого небесного тела. В ходе исследования ученые выяснили, что ранее действительно там находилась планета, но под воздействием гравитации покинула свою орбиту.

Астрономы допускают, то что Антиземля сошла со своей орбиты в соответствии гравитационным законам. Прочие космологи, сомневаются в существование «близнеца» планеты, так как космические зонды так и не предоставили ей чётких снимков.

