Задушивший мать петербуржец отправится под арест

По данным Следственного Комитета подозреваемый был ранее судим.

Молодой петербуржец, задушивший свою мать в ходе пьяной ссоры, в скором временить может отправиться за решетку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СК России по Петербургу.

Напомним, что инцидент случился 19 октября в квартире дома номер 3/1 по улице Латышских Стрелков. Мать со своим 27-летним сыном распивали алкогольные напитки и в процессе повздорили. Пьяной злоумышленник задушил мать поясом от халата и скрылся с места преступления. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. По данным СК подозреваемый был ранее судим.

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