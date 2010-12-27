В Петербурге задержали рецидивиста-педофила

Последней жертвой преступника стала 14-летняя школьница с Искровского проспекта.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга взяли под стражу мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает ГУ МВД Росси по городу и области.

Как стало известно, накануне возле парадной дома на Искровском проспекте злоумышленник схватил 14-летнюю школьницу и совершил по отношению к ней действия сексуального характера. После случившегося пострадавшая рассказала обо всем матери, и та обратилась в полицию. В ходе розыскных мероприятий удалось поймать подозреваемого: им оказался 30-летний безработный, который ранее был причастен к аналогичным инцидентам в Невском и Красногвардейском районах. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают другие эпизоды с участием задержанного.

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