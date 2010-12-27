Задержанному пенсионеру на митинге в Петербурге стало плохо

По словам журналистов, сотрудники полиции при этом ничего не предпринимали.

На акции протеста в Петербурге задержанному пенсионеру стало плохо. Об этом сообщает "Росбалт".

По словам журналистов, сотрудники полиции при этом ничего не предпринимали.

Мужчину отнесли в магазин, чтобы оказать первую помощь. О состоянии петербуржца не сообщается.

Также молодому мужчине разбили голову.

Напоминаем, что сегодня, 9 сентября в Петербурге проходит митинг против пенсионной реформы.

Ранее на сайте: ОМОН перекрыл мосты в сторону Дворцовой площади.

Фото: ВКонтакте/Помощь задержанным в Питере