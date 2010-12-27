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Задержанному пенсионеру на митинге в Петербурге стало плохо
Сегодня, 15:48
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TretyakovaS
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Задержанному пенсионеру на митинге в Петербурге стало плохо

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По словам журналистов, сотрудники полиции при этом ничего не предпринимали.

На акции протеста в Петербурге задержанному пенсионеру стало плохо. Об этом сообщает "Росбалт".

По словам журналистов, сотрудники полиции при этом ничего не предпринимали. 

Мужчину отнесли в магазин, чтобы оказать первую помощь. О состоянии петербуржца не сообщается.

Также молодому мужчине разбили голову. 

Напоминаем, что сегодня, 9 сентября в Петербурге проходит митинг против пенсионной реформы. 

Ранее на сайте: ОМОН перекрыл мосты в сторону Дворцовой площади

Фото: ВКонтакте/Помощь задержанным в Питере

Теги: митинг против пенсионной реформы , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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