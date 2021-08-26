Женщину вывели из салона воздушного средства полицейские.

Задержание "дымящей" в лицо попутчикам пассажирки самолета попало на видео. Ролик опубликовало издание The Daily Mail. По данным источника, героиня ролика летела бортом авиакомпании Spirit Airlines. В какой-то момент женщина закурила в салоне самолета, после чего ее сняли с рейса. Очевидцы рассказали, что виновница событий намеренно выдыхала сигаретный дым в лица людей, находившихся поблизости.

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На кадрах видно, что в самолет зашли сотрудники полиции. Они попросили нарушительницу покинуть рейс. После этого представители закона увели женщину за собой. В СМИ заметили, что туристка начала курить из-за чрезмерно долгого руления самолета после того, как борт приземлился. Пассажирам пришлось провести внутри более часа.

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Видео: TikTok / heyalexa_nah