Задержаны 25 участников фотоссесии в форме ОМОНа

Фотосессию организовали вокруг вытоптанного на снегу слова «свобода».

В Москве задержаны 25 участников фотосессии в форме сотрудников ОМОНа. Об этом сообщил адвокат "Апологии протеста" Даниил Берман.

Берман рассказал, что находится в ОВД "Крылатское". Задержанные находятся в автобусе, который они сами арендовали.

Тут находится порядка 25 человек, задержанных за акцию. Что им вменяется, пока сказать не могу, пока не общался ни с задержанными, ни с полицией. Даниил Берман, адвокат "Апологии протеста"

Берман рассказал, что задержанных выводят из ОВД, но его не пускают из объявленного плана "Крепость". Ольга Лисовская рассказала, что фотосессия была частью художественного проекта.

Ранее мы сообщили, что Ефремова этапировали в московское СИЗО.