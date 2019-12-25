Задержан журналист Сергей Пархоменко

В момент задержания журналист прогуливался по Москве со своим сыном Олегом Пархоменко.

В центре задержали журналиста Сергея Пархоменко. Об этом стало известно в прямом эфире телеканала Дождь.

Олег Пархоменко заявил, что вышел в воскресенье на улицу без пресс-карты. По его словам, он, как гражданин России, имеет полное право на передвижение по улицам города. Он с отцом стоял недалеко от толпы протестующих. Внезапно силовики схватили Сергея Пархоменко и потащили его в автозак. Олег не знает, взял ли отец с собой пресс-карту.

Сын публициста уточнил, что значки у всех правоохранителей перевернуты. Силовиков отличает только форма одежды. Он не знает, куда повезли отца. Сказал, что попытается связаться с ним в ближайшее время.

Ранее мы сообщили, что в Москве задержали Юлию Навальную.

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