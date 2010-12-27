В Петербурге задержали водителя, который насмерть сбил в Ленобласти человека и скрылся

Несчастье произошло на прошлой неделе на автодороге "Петербург – Южное полукольцо".

Петербургская полиция задержала водителя, насмерть сбившего человека и скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Столкновение машины с человеком произошло 15 декабря утром на автодороге "Петербург – Южное полукольцо". 40-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала иномарка "Шкода". От полученных травм пешеход погиб на месте, а водитель скрылся. По данному факту возбудили уголовное дело.

В среду, 18 декабря, полицейские задержали 31-летнего жителя Калининского района, который, как выяснилось, работает начальником производства в коммерческой организации. Автомобиль виновника чужой смерти отправлен на спецстоянку, сам водитель отправлен в изолятор до решения суда.

В страшном ДТП на Горском шоссе погибли два человека.

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